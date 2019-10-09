تعرف على أرقام مستشفيات المركزى والعامة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر فى السنوات الاخيرة تطورا ملحوظًا فى المنظومة الصحية ، فمحافظة الأقصر تقع بجنوب صعيد مصر تبلغ مساحتها 2959.6 كم² بين خطى عرض 25-36 شمالًا، 32-33 شرقًا ، وعدد سكانها تقريبا 1,300,000 نسمة (فى عام 2012 تقديري) .





وتنقسم إداريًا المحافظة إلى مدينة الأقصر، مركز البياضية، مركز القرنة، مركز أرمنت، مركز الطود، مركز إسنا، مدينة الأقصر الجديدة، مدينة طيبة الجديدة، ويحدها شمالًا محافظة قنا وجنوبًا محافظة أسوان وشرقًا محافظة البحر الأحمر وغربًا محافظة الوادي الجديد.





ويقدم صدى البلد خدمة ارقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وعنوانها :





مستشفى الأقصر الدولى:

العنوان شارع التليفزيون – الأقصر – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2277194 – 095-2277195 – 095-2277196 – 095-2279629 – 095-2279858





مستشفى الأقصر العام:

العنوان شارع كورنيش النيل – الأقصر – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2372025 – 095-2372809 – 095-2377114 – 095-2377115









مستشفي الشفاء التخصصى الرى – عمومى – الجمعية الخيرية للخدمات

العنوان ملك الرى شرق إسنا – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2512526





مستشفى ارمنت المركزى

العنوان شارع جامع الرحمن – أرمنت – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2625648 – 095-2625649





مستشفى إسنا المركزى

العنوان إسنا – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2510709





مستشفى الأقصر التخصصى

العنوان طريق البياضية نجع الشيخ – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2282131 – 095-2282141





مستشفى البياضية المركزى

العنوان شارع المصالح الحكومية البياضية – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2300039





مستشفى الحميات

العنوان ناحية الزناقطة منشأة العمارى – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2324282





مستشفى الحميات

العنوان شارع المدرسة الثانوية بنين – ارمنت – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2620346 – 095-2625341





مستشفى الرمد

العنوان شارع أحمد عرابى – إسنا – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2510310





مستشفى الزنية التكاملى

العنوان قريه الزنية – الأقصر – مصر

التليفونات 095-2400956





مستشفى المركزى الأميرى بالقرنة

العنوان القرنة الطريق السريع – الاقصر – مصر