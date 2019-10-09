تعرف على أرقام مستشفيات المركزى والعامة بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر فى السنوات الاخيرة تطورا ملحوظًا فى المنظومة الصحية ، فمحافظة الأقصر تقع بجنوب صعيد مصر تبلغ مساحتها 2959.6 كم² بين خطى عرض 25-36 شمالًا، 32-33 شرقًا ، وعدد سكانها تقريبا 1,300,000 نسمة (فى عام 2012 تقديري) .
وتنقسم إداريًا المحافظة إلى مدينة الأقصر، مركز البياضية، مركز القرنة، مركز أرمنت، مركز الطود، مركز إسنا، مدينة الأقصر الجديدة، مدينة طيبة الجديدة، ويحدها شمالًا محافظة قنا وجنوبًا محافظة أسوان وشرقًا محافظة البحر الأحمر وغربًا محافظة الوادي الجديد.
ويقدم صدى البلد خدمة ارقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وعنوانها :
مستشفى الأقصر الدولى:
العنوان شارع التليفزيون – الأقصر – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2277194 – 095-2277195 – 095-2277196 – 095-2279629 – 095-2279858
مستشفى الأقصر العام:
العنوان شارع كورنيش النيل – الأقصر – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2372025 – 095-2372809 – 095-2377114 – 095-2377115
مستشفي الشفاء التخصصى الرى – عمومى – الجمعية الخيرية للخدمات
العنوان ملك الرى شرق إسنا – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2512526
مستشفى ارمنت المركزى
العنوان شارع جامع الرحمن – أرمنت – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2625648 – 095-2625649
مستشفى إسنا المركزى
العنوان إسنا – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2510709
مستشفى الأقصر التخصصى
العنوان طريق البياضية نجع الشيخ – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2282131 – 095-2282141
مستشفى البياضية المركزى
العنوان شارع المصالح الحكومية البياضية – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2300039
مستشفى الحميات
العنوان ناحية الزناقطة منشأة العمارى – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2324282
مستشفى الحميات
العنوان شارع المدرسة الثانوية بنين – ارمنت – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2620346 – 095-2625341
مستشفى الرمد
العنوان شارع أحمد عرابى – إسنا – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2510310
مستشفى الزنية التكاملى
العنوان قريه الزنية – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2400956
مستشفى المركزى الأميرى بالقرنة
العنوان القرنة الطريق السريع – الاقصر – مصر
التليفونات 095-2310751