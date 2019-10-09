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محافظات

تعرف على أرقام مستشفيات المركزى والعامة بالأقصر

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 06:25 ص
مستشفى الأقصر
مستشفى الأقصر
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شمس يونس
شهدت محافظة الأقصر فى السنوات الاخيرة تطورا ملحوظًا فى المنظومة الصحية ، فمحافظة الأقصر تقع بجنوب صعيد مصر تبلغ مساحتها 2959.6 كم² بين خطى عرض 25-36 شمالًا، 32-33 شرقًا ، وعدد سكانها تقريبا 1,300,000 نسمة (فى عام 2012 تقديري) .

وتنقسم إداريًا المحافظة إلى مدينة الأقصر، مركز البياضية، مركز القرنة، مركز أرمنت، مركز الطود، مركز إسنا، مدينة الأقصر الجديدة، مدينة طيبة الجديدة، ويحدها شمالًا محافظة قنا وجنوبًا محافظة أسوان وشرقًا محافظة البحر الأحمر وغربًا محافظة الوادي الجديد. 

ويقدم صدى البلد خدمة ارقام هواتف المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة وعنوانها :

مستشفى الأقصر الدولى:
العنوان شارع التليفزيون – الأقصر – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2277194 – 095-2277195 – 095-2277196 – 095-2279629 – 095-2279858

مستشفى الأقصر العام:
العنوان شارع كورنيش النيل – الأقصر – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2372025 – 095-2372809 – 095-2377114 – 095-2377115


مستشفي الشفاء التخصصى الرى – عمومى – الجمعية الخيرية للخدمات
العنوان ملك الرى شرق إسنا – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2512526

مستشفى ارمنت المركزى
العنوان شارع جامع الرحمن – أرمنت – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2625648 – 095-2625649

مستشفى إسنا المركزى
العنوان إسنا – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2510709

مستشفى الأقصر التخصصى
العنوان طريق البياضية نجع الشيخ – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2282131 – 095-2282141

مستشفى البياضية المركزى
العنوان شارع المصالح الحكومية البياضية – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2300039

مستشفى الحميات
العنوان ناحية الزناقطة منشأة العمارى – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2324282

مستشفى الحميات
العنوان شارع المدرسة الثانوية بنين – ارمنت – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2620346 – 095-2625341

مستشفى الرمد
العنوان شارع أحمد عرابى – إسنا – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2510310

مستشفى الزنية التكاملى
العنوان قريه الزنية – الأقصر – مصر
التليفونات 095-2400956

مستشفى المركزى الأميرى بالقرنة
العنوان القرنة الطريق السريع – الاقصر – مصر
التليفونات 095-2310751
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