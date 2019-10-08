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أخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يهدد أردوغان بعقوبات من الجحيم على تركيا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هدد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام الرئيس التركي رجب طيبب أردوغان من عقوبات قاسية على أنقرة من قبل الكونجرس الأمريكي.

وقال جراهام عبر تويتر:"إذا تحركت تركيا إلى داخل الشمال السوري، سيتبع ذلك عقوبات من الجحيم من قبل الكونجرس".

وأكد جراهام أن العقوبات ستكون موسعة وعميقة التأثير ومدمرة.

وياتي ذلك ردا على العملية التركية في شمال سوريا لاستهداف الأكراد عقب الانسحاب الأمريكي من المناطق الحدودية.

ومن جانبه تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم ولن يتخلى عن الأكراد الذين حاربوا داعش لمدة 5 سنوات.


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