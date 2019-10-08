صابرين تنعى طلعت زكريا على إنستجرام

نشرت الفنانة صابرين صورة للراحل طلعت زكريا من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام " .



وعلقت صابرين على الصورة قائلة " الله يرحمك يا طلعت زكريا ويبدلك خيرا من الدنيا وما عليها ويجعل مرضك وآلامك في ميزان حسناتك ويغفرلك ويرفع درجاتك ويلهم كل حبايبك الصبر والسلوان اللهم آمين.



كان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.