بعد بلاغات الأهالي .. ضبط ربع طن لحوم فاسدة ومجهولة في البحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره حملاتها للرقابة على الأسواق والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع وضبط السلع واللحوم الغير صالحة للاستهلاك الادمى ومجهولة المصدر للحفاظ علي الصحة العامة للمواطنين.



وفى إطار ذلك شنت الإدارات التموينية بنطاق المحافظة عدة حملات بإشراف اسماعيل شلبى وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.



ففى إيتاى البارود قاد محمد كجك رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة برئاسة محمد كجك رئيس المدينة بالتنسيق مع أحمد سمك مدير إدارة تموين ايتاي البارود حملة تموينية مفاجئة على عدد من محلات الجزارة بعد ورود بلاغ من أحد الأهالى يفيد بقيادم بعض أصحاب محلات بيع اللحوم بذبح حيوانات مريضة و بيعها للمواطنين.



وتمكنت الحملة من مداهمة احد فروشات بيع اللحوم ببندر ايتاي البارود لقيامه ببيع لحوم مريضة و مذبوحة خارج المجزر وتم ضبط 86 كيلو مقسمة غير صالحة للاستخدام الآدمي .



كما تمكنت الإدارة التموينية بكوم حمادة من ضبط احد اصحاب محلات الجزاره بناحيه الطود لذبحه وعرضه لحوم مذبوحه خارج المجازر الحكوميه وتم ضبط عدد 32 كيلو لحوم بالعظم بناحيه قريه الطود



وفى نفس السياق قامت ادارة تموين بندر دمنهور بحملة مكبرة علي الاسواق بالاشتراك مع الطب البيطري علي المحلات العامة واماكن بيع اللحوم البلدية والمجمدة باسواق دمنهور .



أسفرت عن ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم لحوم جاموسي بالعظم عليها اختام مقلدة غير حقيقية ومذبوحة خارج المجازر حيث تم ضبط 13كجم غير صالحة للاستهلاك الادمي .



وضبط أحد الجزارين يقوم بعرض لحوم مذبوحة خارج المجازر الرسميه، لحوم عجالى صغير محظور ذبحها، كمية أكثر من ١٠٠ كجم من اللحوم المفرومه بدون تاريخ صلاحية ومجهوله المصدر



وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



