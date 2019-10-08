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أخبار العالم

سيناريو هجوم أرامكو يهدد إسرائيل.. واستنفار داخل جيش الاحتلال

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 08:15 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال موقع ديبكا الاستخباراتي العبري إن إسرائيل تواجه خطر تكرار سيناريو الهجوم الإرهابي على أرامكو داخل إسرائيل.

وقال الموقع إن تصريحات رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي أن جيش الاحتلال لن يسمح بالمساس بإسرائيل وأنه سيرد بقسوة على اي هجوم، كشفت عن وجود معلومات بشأن استعداد إيران لتنفيذ هجوم مباغت ضد مواقع استراتيجية في الأراضي المحتلة.

وأضاف الموقع أن هناك تقديرات إسرائيلية بأن هناك احتمالات لتكرار هجوم ارامكو ضد إسرائيل.

وقال كوخافي إن إسرائيل في حال تعرضت لهجوم إيراني من هذا النوع، فإنها سترد بهجوم داخل الأراضي الإيرانية.

وتابع الموقع أن إسرائيل تحاول رصد جميع التحركات والتجهيزات العسكرية في محيط واسع المدى يشمل العراق وإيران وسوريا ولبنان، لرصد أي هجوم قد يكون مفاجئا.

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