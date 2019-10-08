مرشح منسق السياسة الأوروبية يهدد بفرض عقوبات على تركيا وقطر لدعمهما الإرهاب.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا مصورا بأن جوزيب بوريل المرشح لمنصب المنسق الأعلى للسياسة الأوروبية، يهدد بفرض عقوبات ضد قطر وتركيا، لدعمهما الإرهاب.



وأضاف التقرير، المذاع ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن تركيا كان لها النصيب الأكبر وبلا منافس، في الأسئلة، مشيرا إلى بوريل سأل بشكل واضح حول عمليات تنقيب تركيا عن الغاز في قبرص.



وأوضح التقرير أن بوريل وعد حال توليه المنصب، بفرض سلسلة من العقوبات على أنقرة، وذلك حتى لا يتم فقد الثقة في الاتحاد الأوروبي، وحمايته مصالح الأعضاء.

