Motorola تكشف عن أول هاتف ذكي بكاميرا متحركة

كشفت شركة موتورولا الصينية عن أحدث هواتفها الذكية، والذى يحمل اسم Motorola One Zoom and Vision.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، فالهاتف الجديد يأتى بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، لتوفير ميزة التقاط صور سيلفى بدقة عالية، كما تصور كاميرا الهاتف بدقة 4K.



ويحتوى الهاتف على شاشة كبيرة قياس 6.39 بوصة من نوع LCD، مع قارئ للبصمة تقليدى فى الجزء الخلفى للهاتف، كما يعمل الهاتف الجديد مع معالج قوى من نوع Snapdragon 675، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.



ويعمل الهاتف بكابل من نوع USB-C، بالإضافة لاحتوائه على ميزة الشحن السريع بقوة 15 وات فى الساعة، بينما لم تكشف الشركة عن سعر الهاتف أو ميعاد طرحه فى الأسواق.