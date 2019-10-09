هيونداي سانتاكروز بيك اب تظهر في صور توقعية بمقدمة سانتا في

سوق البيك اب هو من أهم الأسواق العالمية كما أنه أكبر مصدر للأرباح فورد وجنرال موتورز، ما يفسر اهتمام هيونداي بتطوير موديل بيك اب خاص بها باسم سانتا كروز، وقد دشنت الشركة سيارة اختبارية بنفس الاسم في 2015 وإن كنا نتوقع تغييرات واسعة في التصميم للموديل الإنتاجي ليكون أكبر وأكثر جراءة.





وقد ظهرت صور توقعية جديدة سانتا كروز بمقدمة مأخوذة من سانتافي SUV الجديدة، وهو توجه جيد بفضل المصابيح الأمامية النحيفة وشبكة التهوية الجريئة والتي نراها أيضًا على باليسيد الأكبر حجمًا.



