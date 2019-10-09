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سيارات

هيونداي سانتاكروز بيك اب تظهر في صور توقعية بمقدمة سانتا في

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 02:05 ص
صدى البلد
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كريم عاطف
سوق البيك اب هو من أهم الأسواق العالمية كما أنه أكبر مصدر للأرباح فورد وجنرال موتورز، ما يفسر اهتمام هيونداي بتطوير موديل بيك اب خاص بها باسم سانتا كروز، وقد دشنت الشركة سيارة اختبارية بنفس الاسم في 2015 وإن كنا نتوقع تغييرات واسعة في التصميم للموديل الإنتاجي ليكون أكبر وأكثر جراءة.

وقد ظهرت صور توقعية جديدة سانتا كروز بمقدمة مأخوذة من سانتافي SUV الجديدة، وهو توجه جيد بفضل المصابيح الأمامية النحيفة وشبكة التهوية الجريئة والتي نراها أيضًا على باليسيد الأكبر حجمًا.

نعلم ان البيك الجديدة سيتم إنتاجها في مصنع هيونداي في ولاية الاباما الأمريكية، مع أسعار تقارب 24,000 دولار (393.6 جنيه)، وبالنسبة للمحركات فمن المحتمل استخدام محرك 2.5 لتر أساسي بدفع أمامي وجير أوتوماتيكي بست سرعات، كما توقعوا نظام معلومات ترفيهية جيد وخيارات رخيصة وضمان ممتاز.
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