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سيارات

شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 11:18 م
صدى البلد
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كريم عاطف
كشفت كيا عن كادينزا 2021 المحدّثة “فيس ليفت”، والمسماة K7 في كوريا الجنوبية مؤخرًا، لتحصل على نغييرات واسعة مختلفة، فدعونا نلقي نظرة على أهم مميزاتها مع اقتراب وصولها إلى المملكة لدى وكالة كيا الجبر.

1) المصابيح الأمامية حصلت على تصميم جديد أنيق مسحوب للخلف مع مصابيح LED نهارية جديدة أثناء جعل المصد الأمامي أكثر بروزًا في الأسفل وإضافة زخرفات كرومية بعرض السيارة بأكملها.

2) المصابيح الخلفية الجديدة تلتقي الآن مع غطاء صندوق الأمتعة بفضل عمود أحمر يصل بينهما، مع إضافة عمود كرومي بعرض السيارة على المصد الخلفي وحول أنانبيب العادم.

3) الداخلية حصلت على لوحة عدادات رقمية بالكامل، وشاشة جديدة أعرض بكثير حجمها 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، ما دفع كيا لنقل فتحات التهوية المركزية أسفلها.

4) تم تصميم الجير الأوتوماتيكي بشكل أكثر سلاسة، ويأتي أسفله الأزرار المحدثة لتدفئة وتهوية المقاعد والمقود، مع مكبح كهربائي لركن السيارة.

5) تأتي كيا كادينزا 2021 مع مجموعة كبيرة من أنظمة الأمان وتقنيات مساعدة السائق التي تعمل على تسهيل تجربة القيادة وزدياة الأمان بها

شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
شاهد.. مميزات كيا كادينزا 2021 فيس ليفت الجديدة
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