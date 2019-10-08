اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف مصير الزمالك حال الانسحاب.. وتعليق مرتضى منصور على إعادة مباراة جينيراسيون

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري
- حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري، موعدا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.
أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
- قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم لناديه.
مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال
- استطاع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " فى تأمين موقفه بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى قرر إعادتها بشكل رسمى بناء على توصية من قبل لجنة المسابقات.
لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى
- أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.
مفاجأة جينيراسيون.. كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا من موسم 2019-2020 .
أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك
- حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري موعدا للقاء الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.
الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري
- حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري، موعدا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.
أول تعليق من مرتضى منصور على إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون
- قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن إعادة مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ظالم لناديه.
مصير قرعة دور المجموعات بعد قرار إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال
- استطاع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " فى تأمين موقفه بشأن أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالى التى كان من المقرر إقامتها فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى قرر إعادتها بشكل رسمى بناء على توصية من قبل لجنة المسابقات.
لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى
- أكد مصدر مطلع داخل اللجنة الخماسية باتجاد كرة القدم على إقامة مباراة الأهلى والزمالك فى موعدها المحدد 19 أكتوبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات الدورى الممتاز.
مفاجأة جينيراسيون.. كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في قرعة دوري أبطال أفريقيا
- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تصنيف الأندية المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا من موسم 2019-2020 .
أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك
- حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري موعدا للقاء الزمالك و جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.