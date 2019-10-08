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رياضة

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 09:06 م
مرتضى منصور و عمرو
مرتضى منصور و عمرو الجناينى
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عمر سلامة
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم 24 أكتوبر الجاري، موعدا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعد قرار لجنة المسابقات بالكاف بإعادة اللقاء.

وكان حكم المباراة المالي قرر احتساب الزمالك فائزًا في هذه المواجهة لعدم حضور المنافس للمباراة، إلا أن الكاف أصدر قرارًا بعدها بتعليق نتيجة المواجهة لحين الفصل فيها من جانب الجهات المختصة في الكاف، وذلك عقب تخلف الفريق السنغالي عن خوض المباراة اعتراضا عن موعد المباراة ومكان إقامتها.

وخرج مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك معبرا عن غضبه الشديد ليفاجأ الجميع بتصريحات نارية تكاد تسبب في أزمة جديدة. 

وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه لن يوافق على مواجهة الأهلى المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى فى إطار منافسات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز، قبل مواجهة فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، بعد قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى بإعادة المباراة الشهر الجارى و إلا سوف ينسحب من بطولة الدورى.

كان عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة قد حذر فى وقت سابق من تهديد الأندية الكبرى بالانسحاب من الدورى كوسيلة للضغط على مسؤولي اتحاد الكرة.

وقال الجناينى "لو هددنى الأهلى والزمالك بالانسحاب من الدورى سيطبق عليهما اللائحة والتى تطبق على الفريق المنسحب وهى الهبوط للدرجة الثانية".

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