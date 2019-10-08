بعد غياب.. رد فعل محمد عواد بعد تدريبه الأول مع منتخب مصر ..شاهد

حرص محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، المنضم حديثًا إلى منتخب مصر، على مشاركة جمهوره بصورة من مرانه الأول مع منتخب مصر الذي أقيم اليوم، على ملعب استاد القاهرة.





ونشر محمد عواد، صورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقًا عليها بصورة لـ علم منتخب مصر.





وغاب محمد عواد، مدة طويلة عن المنتخب قبل قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة والجهاز المعاون، الذي يضم أيمن طاهر مدرب حراس المرمى.





ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بتسوانا، في بداية وديات الفراعنة المقرر إقامته يوم 14 القادم من الشهر الجاري.