قبة ومدرسة وبيمارستان.. جولة للتلاميذ بين كنوز التاريخ في شارع المعز.. صور

أجرى عدد من تلاميذ الصف الأول الإعدادي لمدرسة الفرير دي لا سال بجولة في شارع المعز لدين الله الفاطمي،حيث تعرفوا خلالها علي الشارع والكنوز الأثرية فيه ونشأة القاهرة.





الجولة نظمتها إدارة الوعي الأثري في القاهرة التاريخية، بالتعاون مع فريق موثقون للتنمية الأثرية، وقدم خلالها الباحث الأثري حسام زيدان شرحا للتلاميذ.





وقال الباحث: مدينة القاهرة في البدء كانت المنصورية ثم المهدية ثم أطلق عليها القاهرة لحصانتها وذلك بعد بنائها بأربع سنوات تقريبًا.





وزار التلاميذ قبة الصالح نجم الدين، والتي أنشأتها الملكة شجر الدر لزوجها الصالح كي يدفن فيها بعد أن توفاه الله أثناء مواجهة جنود الصليبيين في موقعة المنصورة.





ثم انتقلوا بعد ذلك لمجموعة السلطان قلاوون والتي تتكون من قبة ضريحية، ومدرسة ومستشفى، وهي البيمارستان، والتي تميزت بموجود قسمين للرجال وآخر للنساء، وعدد من التخصصات كالجلدية والنفسية والعصبية والجراحة، وكذلك كانت تعالج العقم بترياق يقال له الفاروقي وقد ذكره الرحالة أوليا چلبي في كتابه عن مصر.





وزار الطلاب حمام إينال، وتعرفوا على تكوينات الحمامات الشعبية وفائدتها وكيف كانت تدار وعلى أصل المثل الشعبي اللي اختشوا ماتوا.



