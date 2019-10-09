بشعر مبلل.. شيرين عبد الوهاب بـ إطلالة جذابة.. وحسام حبيب: يتغزل

نشر المطرب حسام حبيب صورة لزوجتة المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك تعبيرًا منه على حبه الشديد لها في عيد زواجهما.



وعلق النجم حسام حبيب على صورة شيرين عبد الوهاب "كل سنة وانت أغلى من حياتي".



وظهرت شيرين في الصورة وهي ترتدي بشكيراً أبيض، وقد تركت شعرها منسدلا على وجهها، وتناثرت بعض الخصلات المبللة على جبينها بشكل ناعم.



فيما اختارت شيرين أن تضع بعض اللمسات البسيطة على وجهها، حيث أبرزت جمال عينيها بالسموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



واكملت شيرين إطلالتها بإرتداء قرطين ناعمين باللون الأخضر الفيروزي، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..