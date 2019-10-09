دافع عنها في أزمتها.. ريهام سعيد تنعي طلعت زكريا: كنت بتقول الحق لو على رقبتك.. فيديو

نعت الاعلامية ريهام سعيد الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية أمس بعد تعرّضه لوعكة صحية.





ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها على إنستجرام، فيديو، للراحل طلعت زكريا وهو يدافع عنها في أحد البرامج بشأن أزمتها الأخير مع مرضى السمنة.





وعلقت ريهام سعيد على الفيديو، قائلة: "حبيبي الله يرحمك كنت متسامح وطيب وتقول كلمة الحق لو على رقبتك. يا رب ينور قبرك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته".





ولقي الفيديو ردود فعل واسعة من متابعيها بالدعاء له والترحم عليه.



