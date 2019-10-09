Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دافع عنها في أزمتها.. ريهام سعيد تنعي طلعت زكريا: كنت بتقول الحق لو على رقبتك.. فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:30 ص
ريهام سعيد وطلعت
ريهام سعيد وطلعت زكريا
Advertisements
مصطفى كرم
نعت الاعلامية ريهام سعيد الفنان طلعت زكريا الذي وافته المنية أمس بعد تعرّضه لوعكة صحية. 

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها على إنستجرام، فيديو، للراحل طلعت زكريا وهو يدافع عنها في أحد البرامج بشأن أزمتها الأخير مع مرضى السمنة. 

وعلقت ريهام سعيد على الفيديو، قائلة: "حبيبي الله يرحمك كنت متسامح وطيب وتقول كلمة الحق لو على رقبتك. يا رب ينور قبرك ويغفر لك ويدخلك فسيح جناته". 

ولقي الفيديو ردود فعل واسعة من متابعيها بالدعاء له والترحم عليه. 

وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أول أمس الاثنين، أدت الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.
Advertisements

ترشيحاتنا

صاعقة رعدية تضرب سطح منزل في مكة بالسعودية.. فيديو

اخبار نادي الزمالك اليوم 8 - 10 - 2019.. مرتضى منصور يتحدى كاف ويفجر مفاجأة عن مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة من تركي آل الشيخ للاعبي الهلال السعودي حال الفوز بـ أبطال آسيا

تعرف على جوائز مهرجان مالمو للسينما العربية ..صور

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

حققت حلمى.. أول تصريح من حسام البدرى بعد التدريب الأول للمنتخب الوطنى ..فيديو

Advertisements

أعداء مصر.. فرحة عارمة تسيطر على محمد ناصر ومعتز مطر.. اعرف السبب.. فيديو

الجنايني حسم الأمر.. مصير الزمالك حال تنفيذ تهديد مرتضى منصور بالانسحاب من الدوري

لن يلمس الكرة إلا بعد الاعتذار .. الأهلي يرفض مطالب حسين السيد

أول رد رسمي من جينيراسيون السنغالي على إعادة مباراته مع الزمالك

جلسة كشف الحساب داخل البرلمان.. معايير جديدة للاستبعاد من التموين.. وتعهد بزيادة الأجور والمعاشات

شاهد.. رسالة جديدة من تركى آل الشيخ لـ محمود الخطيب

بـ 5 جنيهات فقط.. علاجات مجربة وفعالة للزائدة الجلدية

السودان يفرض غرامات على المصريين المتواجدين بالبلاد.. اعرف قيمتها والسبب

تعليق ناري من أشرف زكي على الشامتين فى وفاة طلعت زكريا.. فيديو

هنا الزاهد تنعي طلعت زكريا: معرفتش كلمة بابا إلا وأنا معاك

لا يوجد سبب للتأجيل.. اتحاد الكرة يصدم الزمالك بخصوص موعد مباراة القمة أمام الأهلى

عبدالمنعم شطة: انسحاب جينيراسيون في الإعادة أمام الزمالك يتوقف على قرار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان موف واسع.. يسرا بـ اطلالة ساحرة في دبي

بـ شعر أحمر.. إطلالة نبيلة عبيد في مهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. أول إطلالة لجاستن بيبر وهايلي بالدوين في حفل زفافهم