قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال يكشف عدة مخاطر تهدد إسرائيل

قال قائد فرقة غزة العميد اليعازر توليدانو، إن الحوامات تشكل تهديدًا كبيرًا بالنسبة لـ إسرائيل.



وأضاف "توليدانو" في لقاء مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية "نحن نعترف بأن الحوامات ليست لعبة، إنها تهديد خطير للغاية، ولديها القدرة على التحليق وحمل المتفجرات وإلقائها".



وأكد أن الجيش يأخذ هذا التهديد على محمل الجد، مضيفًا، "شهدنا بالفعل ثلاثة أحداث من هذا النوع على حدود غزة، وبالنسبة لنا هذا تهديد خطير مثل الصواريخ المضادة للدبابات".



وأردف قائلًا إن "قضية إطلاق الصواريخ والقذائف برمتها تشكل تهديدًا خطيرًا ويتزايد"، موضحًا، أن الجيش الإسرائيلي يركز على مكافحته بكل الطرق.



وأشار إلى أن رئيس الأركان يضغط بقوة لمحاربته وعلى جميع المستويات؛ إنه سلاح قاسي للغاية.



واستطرد توليدانو قائلًا "الصواريخ تطلق بالفعل، إنها تضر بالأمن وبالشعور بالأمان، وهذا يؤخذ في الاعتبار".