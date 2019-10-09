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منوعات

اليوم.. الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل في الكيمياء

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
نوبل
نوبل
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أماني إبراهيم
تعلن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم، الأربعاء، عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2019.

وتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجالي الطب والفيزياء على مدار اليومين السابقين، حيث فاز ثلاثة علماء في كل مجال.

ويتم تسليم الجوائز للفائزين في حفل سنوي ينعقد في العاشر من ديسمر، وهو ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل مخترع الديناميت ومقدم الجائزة.

وتبلغ قيمة كل جائزة لهذا العام 9 ملايين كرونة سويدية، أي حوالي 908 آلاف دولار أمريكي.
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