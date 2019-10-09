الأهلي يواصل تدريباته في الخامسة مساء على ملعب التتش

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، في الخامسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش، تحت قيادة السويسري رينيه فايلر.



ويعقد رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق، للتأكيد على بعض الأمور الفنية، ولمطالبتهم بمواصلة التركيز في الفترة المقبلة لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها الفريق.



وحقق الأهلي الفوز على سموحة في افتتاح الدوري، ثم الإنتاج الحربي، وأسوان قبل بداية فترة التوقف الحالية.