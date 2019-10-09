وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية..فيديو

قال وزير الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية يحتوى على نوع مفاعل متطور من الجيل الثالث والذى يمثل أعلى درجة أمان فى العالم، مؤكدًا أن المحطة خاضعة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والتى تراجع كل التصميمات لتحقيق الأمان التام.



وأضاف وزير الكهرباء، في لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أننا توخينا أعلى درجات الامان فى تصنيع المفاعلات النووية بالمحطة، والتى تحتوى على 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجاوات لكل منهما.



وتابع وزير الكهرباء، أن محطة الضبعة النووية تعزز قدرات مصر فى الطاقة، مؤكدًا أن التشغيل الفعلى لمحطة الضبعة النووية سيكون فى فبراير 2026 وكل 6 أشهر سيتم إدخال مفاعل جديد فى العمل.



وأردف وزير الكهرباء، أن هناك تعاونا كبيرا مع روسيا والتى تعتبر الشريك الاستراتيجي فى هذا المشروع.

