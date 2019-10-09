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منوعات

شاهد.. بث مباشر للإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء 2019

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:53 ص
إعلان اسم الفائز
إعلان اسم الفائز بجائزة نوبل
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أماني إبراهيم
سيتم الإعلان خلال دقائق عن أسماء الفائزين بجائزة نوبل في مجال الكيمياء لعام 2019.

وتم تخمين عدد من الاسماء للفائزين المحتملين، وهم جون ب. جودنوج، الذي ساعد في تطوير بطاريات الليثيوم أيون، ورواد كريسبر، وجنيفر دودنا، وإيمانويل شاربينتييه، ويوشيزومي إيشينو.

ومن ضمن الأسماء المحتملة؛ عالم الفلك إوين فان ديشويك، والعالم Krzysztof Matyjaszewski مطور البلمرة الجذرية لنقل الذرة، وعمر ياجي، صاحب مشروع الأطر المعدنية العضوية، وRolf Huisgen وMorten Meldal لتطوير تفاعلات الحمل الزائد، وإدوين ساذرن لاختراعه أداة البيولوجيا الجزيئية، ومارفين كاروثيرز، ويروي هود، ومايكل هانكابيلر لأدوات البروتين وتسلسل الحمض النووي الريبي.

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