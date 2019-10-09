بفيديوهات وكلمات مؤثرة.. إعلاميون ينعون طلعت زكريا: وداعا طباخ الريس

ودع الإعلاميون الفنان طلعت زكريا بكلمات مؤثرة عقب وفاته أمس عن عمر يناهز 58 عاما.



وكان طلعت زكريا قد تعرض قبل وفاته لوعكة صحية مما أدى إلى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.



ونشر الإعلامى رامى رضوان عبر حسابه الشخصى على موقع الصور "انستجرام"، صورة للفنان الراحل طلعت زكريا، ناعيًا إياه بكلمات مؤثرة.



وقال رامى رضوان: "أحد صناع البهجة والإبتسامه.. وداعا طلعت زكريا ..الف رحمة ونور عليه وربنا يصبر أسرته".



كما نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة للراحل طلعت زكريا عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلة "اللهم اغفر له وارحمه وادخله فسيح جناتك.. الله يرحمك يا راجل يا طيب...الفنان طلعت زكريا فى ذمه الله".



ونشرت الإعلامية بسمة وهبة، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور "انستجرام"، صورة للفنان الراحل طلعت زكريا.



وعلقت بسمة وهبة على الصورة قائلة: "رحلة طويلة من التعب والاجتهاد، رحلة مليانة ضحك، طباخ الرئيس صاحب الصوت المميز والإيفية الباقي.. طلعت زكريا يودعنا وسايب وراه ذكريات، لقطات، مشاهد كتير أبكت المشاهدين من الضحك والحب".



وتابعت بسمة وهبة قولها: "لحظة صعبة بالتأكيد علينا بس اللي عمل فن زي اللي عمله طلعت زكريا هيفضل عايش، ربنا يصبر أهله وأحبائه ، ربنا يصبرنا على فراقه ، وربنا يرحمه بعدد كل ضحكة كان هو السبب فيها".



أما الإعلامية ريهام سعيد فودعته بطريقة مختلفة بنشر فيديوهات له، عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام وهو يتحدث عنها.



وفى الفيديو، قال طلعت زكريا عن اختيار ريهام سعيد للعمل معه فى إحدى المسرحيات إنها مناسبة للدور بغض النظر عن أن الناس معها أو ضدها، مؤكدا أن الحقيقة سوف تظهر ولا يجب أن يحكم أي شخص بالإعدام على آخر".



وعلقت ريهام سعيد على الفيديو قائلة: "طيب وراجل وفنان وبنى آدم خسارة كبيرة أوى الله يرحمك يا حبيبى فى الجنة بإذن الله ".