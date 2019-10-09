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محافظات

تحرير 2213 مخالفة تموينية خلال شهر في المنيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 01:44 م
صدى البلد
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أيمن رياض
تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 2213 مخالفة تموينية ، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر سبتمبر الماضي، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 610 مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة الأسواق والسلع الغذائية، منها 149 عدم إعلان، و 25صلاحية، و 66 محضر ترخيص، و 8 مخالفات مواد بترولية، و8 غش تجاري، و 117 تجار تموينيين، و 35 جزارة، و 145 أخرى متنوعة.

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 1603 مخالفة، جاءت ما بين 647 نقص بالوزن، و 15تصرف وتجميع، و 249 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 49 عدم الاحتفاظ بسجلات، و 44 توقف عن العمل بدون عذر، و 599 أخرى متنوعة مابين (عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن).


وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات المخالفة، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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