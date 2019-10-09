بعد 18 عاما.. سام بارنيت يستقيل من مجموعة MBC.. تفاصيل

أثار قرار سام بارنيت، المدير التنفيذى لمجموعة MBC باستقالته المفاجئة، الجدل حول ماهية الأسباب التى دفعته للتخلى عن العمل الذى بدأه مع المجموعة الاعلامية منذ 18 عامًا.



وتساءل كثيرون حول قرار سام الذى يشوب حوله بعض الأقاويل التى تلمح لوجود شبهة حول القرار بعيدا عن كونه قرارًا شخصيًا.



واستقال سام بارنيت بعد نحو عقدين على توليه زمام الامور في المجموعة و بعد أن اضطلع مؤخرا بإطلاق مشاريع إعلامية عديدة مثل قناة «mbc العراق» وmbc5 الموجهة للمغرب العربي



من هو سام بارنيت



تولى بارنيت منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة MBC في عام 2011 وكان قد انضم إلى المجموعة عام 2002 وهي التي تشغل بقيادة رئيس مجلس إداراتها الشيخ وليد الإبراهيم العديد من المحطات التلفزيونية.



ويعود لبارنيت الفضل في انتظام الانضباط المالي والتجاري على جميع عمليات المجموعة خلال قيادته لعملياتها.



وبارنيت خريج جامعة إنسياد وقد انضم للمجموعة عام 2002 بعد أن انهار مستخدمه السابق آرثر أندرسون خلال فضيحة انرون. ساعد بارنيت، رئيس مجلس إدارة MBC في إعادة بناء المجموعة على أسس تجارية لتصبح أكبر مجموعة إعلام وترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكانت MBC أول شركة خاصة تبث مجانًا على الهواء في العالم العربي بعد إطلاقها في لندن عام 1991. وقد أشرف بارنيت على إطلاق العديد من القنوات الجديدة وتفعيل عملية الانضباط المالي والتجاري على جميع عمليات المجموعة.