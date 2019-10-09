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مرأة

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:22 م
كيت ميدلتون
كيت ميدلتون
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رشا عوني
تألقت الأميرة كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج وزوجة الأمير البريطاني ويليام، ولي العهد، اليوم، الأربعاء، خلال زيارتها إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

واختارت كيت ميدلتون إطلالة بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت بنطالا واسعا "هاي ويست" باللون الزيتي، سعره 130 جنيها إسترلينيا، مع توب بسيط بأكمام باللون النبيتي الغامق وسعره 39 جنيها إسترلينيا.

ونسقت كيت ميدلتون مع إطلالتها حقيبة يد من شانيل بلغ سعرها 3 آلاف جنيه إسترليني، مع زوج من الأحذية بكعب عال من نفس اللون المارون، وسعرها 353 جنيها إسترلينيا.

أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
أميرة كامبريدج.. كيت ميدلتون بإطلالة أنيقة اليوم.. وهذه تكلفتها
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