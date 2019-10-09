تفعيل بوابة وظائف المعلمين رسميا .. بدء إجراءات التقدم الالكتروني لمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم ..تعرف على المستندات المطلوبة .. وعضوية النقابة شرط أساسي

* التعليم :

- يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ويجب ان يكون مسجلا بالنقابة

- يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة



تم صباح اليوم، تفعيل الرابط الخاص بأكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة هذه البوابة من خلال الضغط هنا https://www.egmoe.org/#quickLinks



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المستندات المطلوبة للتقدم لمسابقة المعلمين الجديدة التي من المقرر فيها التعاقد مع 120 ألف معلم .



وقالت الوزارة عبر البوابة الالكترونية لوظائف المدارس ، أنه يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بإمتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب ، وهذه المستندات هي : المؤهل الدراسى ، وشهادة الميلاد المميكنه ، وبطاقة الرقم القومي سارية ، وقيد عائلي من الدرجة الاولى لوالد مقدم الطلب (غير سارى على المتطوعين) ، وصحيفة حالة جنائية ، وصورة شخصية (خلفية بيضاء).



كما تشمل المستندات المطلوبة أيضا : شهادة طبية تنص على أن المتقدم لائق طبيا للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين) ، وشهادة الموقف من التجنيد اوالخدمة العامة (غير سارى على المتطوعين) ، ومستند أثبات محل الاقامة فى حالة الاختلاف عن الرقم القومى (إيصال كهرباء / غاز / مياة / هاتف / عقد إيجار موثق ...) ، كارنية النقابة ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة (غير سارى على المتطوعين).



وقالت وزارة التربية والتعليم أنه من المستندات الاضافية المطلوبة للتوظيف في وظائف المعلمين : المؤهلات الدراسية العليا في حالة الحصول عليها (دبلوم / ماجستير / دكتوراه) ، واي مستندات اخرى داعمة لملفك مثل (التدريب/الخبره/ التطوع/...).



كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط وأحكام التقدم لوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية ، والتي منها وظائف مسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام قابلة للتجديد 3 أعوام لسد العجز بالمدارس.



وقالت وزارة التربية والتعليم : يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب أوعلى مؤهل عالي إضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف المعلمين ).



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يكون المتقدم حاصل على مؤهل يتناسب مع الوظيفة المتقدم إليها ( في حالة وظائف الاداريين و الفنين و العمال ) ، ويجب أن يكون المتقدم من المقيمين بالنطاق الجغرافي للوظيفة المتقدم إليها ، ويجب ان يكون المتقدم لائق طبيا لاداء الوظيفة المتقدم إليها.



كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب ان يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة ، ويجب ان يكون المتقدم مسجلا بالنقابة المنتسب إليها (غير سارى على المتطوعين) ، ويجب الا يكون من شاغلي الوظائف الحكومية ( تعيين او تعاقد ) ، ويجب الا يكون المتقدم قريبا لاي من شاغلي الوظائف القيادية والادارة الاشرافية بالمديرية والادارة التعليمية حتى درجة القرابة الثانية نسبا او مصاهرة.



كما أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب ألا يكون المتقدم قد حكم عليه فى جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره ، ويجب اجتياز الاختبارات الدولية المؤهلة للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).



أعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك 5 مراحل تمر بها عملية التوظيف على البوابة الإلكترونية الجديدة المختصة بتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الأولى تتمثل في: التسجيل وإنشاء حساب إلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم المقررة للتحقق من صحة البيانات والمستندات، وأكدت الوزارة أن أيام العمل تعتمد على سرعة المتقدم في استكمال المستندات.



وقالت الوزارة: "أما المرحلة الثانية، فيتم فيها التحقق من بيانات المستندات من خلال الجهات المختصة، وتحتاج لـ 10 أيام".



وأضافت الوزارة: "تتمثل المرحلة الثالثة في تقديم الشهادات الدولية المؤهلة للوظيفة، وعقد اختبارات التخصص والمقابلات الشخصية في حالة الحاجة، أما المرحلة الرابعة فتتمثل في بحث التظلمات، والتوزيع والمفاضلة، وإعلان النتائج، وتحتاج هذه المرحلة لـ5 أيام".



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الخامسة والأخيرة، تتمثل في تسكين الوظائف وتسليم أصول المستندات، وتستغرق هذه المرحلة 5 أيام عمل.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد إستكمال بيانات المتقدمين لوظائف المعلمين على البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية ورفع المستندات المطلوبة، لابد من تسديد الرسوم المقررة للتحقق من صحة البيانات والمستندات.



وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه سيظهر للمتقدم رابط الدفع بداخله الاختيارات الآتية: الدفع عن طريق خدمة فوري (في حالة الدفع من خلال فوري سيتم ارسال رقم مرجعي إلى رقم الهاتف المسجل، يتم التوجه به إلى أقرب مقدم خدمة لفوري والدفع من خلاله في مده أقصاها 72 ساعة) ، أو الدفع من خلال بطاقات الإئتمان.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن هناك 5 مراحل تمر بها عملية التوظيف على البوابة الإلكترونية الجديدة المختصة بتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل فى المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الأولى تتمثل في: التسجيل وإنشاء حساب إلكتروني، ورفع المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم المقررة للتحقق من صحة البيانات والمستندات، وأكدت الوزارة أن أيام العمل تعتمد على سرعة المتقدم في استكمال المستندات.



وقالت الوزارة: "أما المرحلة الثانية، فيتم فيها التحقق من بيانات المستندات من خلال الجهات المختصة، وتحتاج لـ 10 أيام".



وأضافت الوزارة: "تتمثل المرحلة الثالثة في تقديم الشهادات الدولية المؤهلة للوظيفة، وعقد اختبارات التخصص والمقابلات الشخصية في حالة الحاجة، أما المرحلة الرابعة فتتمثل في بحث التظلمات، والتوزيع والمفاضلة، وإعلان النتائج، وتحتاج هذه المرحلة لـ5 أيام".



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المرحلة الخامسة والأخيرة، تتمثل في تسكين الوظائف وتسليم أصول المستندات، وتستغرق هذه المرحلة 5 أيام عمل.



ومن جانبها .. وجهت نقابة المهن التعليمية النقابات الفرعية واللجان النقابية بتيسير إجراءات استخراج كارنيه العضوية للمتقدمين لمسابقة وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألف بعد أن أصبحت عضوية النقابة شرط أساسي للتقدم.



وأعلنت هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين خلال اجتماعها اليوم إجراءات التقدم للحصول على العضوية حيث يتوجه المتقدم لشغل وظيفة معلم الى النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية التابع لها محل سكنه، ويقوم بملء استمارة العضوية وسداد رسوم القيد على حساب رقم 6401 بأي فرع تابع لبنك مصر ثم يسلم عدد 2 صورة من إيصال السداد لمقر النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية والتي تصدر موافقتها فورًا في نفس وقت تسليم الايصال بعد مراجعته.



واستعرضت هيئة المكتب خلال اجتماعها أيضًا الاستعدادات والترتيبات النهائية لمؤتمر الأمانة العامة والهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب والذي يعقد بمقر النقابة العامة للمعلمين بالجزيرة في الفترة من 12 :15 أكتوبر الجاري برعاية وحضور التربية والتعليم، والتعليم الفني.



وتابعت هيئة المكتب استعدادات صرف دفعة المعاشات للأعضاء المقرر صرفها يوم 14 أكتوبر الجاري من حيث جاهزية ماكينات الصراف الآلي وضخ الأموال بها واستعداد خدمة العملاء بالبنك لاستقبال الشكاوى وحلها في أسرع وقت.