السيطرة على حريق شب في 3 منازل وإصابة شخصين بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب فى 3 منازل و3 عشش بقرية كوم الزهير بأبو قرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق واختناق.





تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه باندلاع حريق بعدد من المنازل والعشش بقرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص.



