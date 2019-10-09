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حوادث

السيطرة على حريق شب في 3 منازل وإصابة شخصين بالمنيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 05:45 م
سيارة اطفاء
سيارة اطفاء
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ايمن رياض
تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق شب فى 3 منازل و3 عشش بقرية كوم الزهير بأبو قرقاص جنوب المنيا، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحروق واختناق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه باندلاع حريق بعدد من المنازل والعشش بقرية كوم الزهير التابعة لمركز أبو قرقاص.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين اندلاع النيران فى 3 منازل بشكل و3 عشش مجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شاب بحالة اختناق وإصابة عجوز بحروق في الساق، وتم نقلهما إلى المستشفى تحرر محضر بالواقعة وتم انتداب المعمل الجنائى .
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