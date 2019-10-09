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مرأة

للوقاية من السرطان.. 3 خضراوات تحميك من الأمراض الفتاكة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:02 م
صدى البلد
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قسم المرأة
من المعروف ان الخضراوات هامة بالنسبة لصحة الجسم،نظرًا لما تحتويه من عناصر مفيدة ، ومن الرائع ان هناك خضراوات تصل فائدتها الى الوقاية من السرطان وامراض خطيرة، فسنعرض تلك الخضراوات كما اشار لها موقع "هيلث لاين" ...

- الفجل :- 

السعرات الحرارية قليلة جدا به ، كما أنه مليء بالعديد من العناصر الغذائية والمعادن الهامة للجسم، بالاضافة لمضادات الاكسدة التي تحتوي على خصائص مضادة للسرطان .

- القلقاس :-

انه مصدر رائع لكثيرمن الألياف الهامة والتي تعمل على تنظيم حركة الجهاز الهضمي، بالاضافة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات الرائعة، فهو يقي من السرطان بسبب احتوائه على العديد من مضادات الاكسدة التي تقاوم الخلايا السرطانية.

- الطماطم:- 

من حسن الحظ انها من العناصر المتواجدة بشكل مستمر في المطبخ، فهي تحتوي على كثير من الفيتامينات والعناصر التي تعزز جهاز المناعة، كما تعمل على الوقاية من انواع كثيرة من السرطانات خاصة تلك التي تخص الدم .
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