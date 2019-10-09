استبدال أم إقصاء.. محمد فضل الله يكشف كيفية تنفيذ عقوبة كاف ضد الزمالك والمصري

كشف الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن إمكانية تقليص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عدد الفرق المصرية المشاركة فى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية من 4 إلى 3 أندية.



كان كاف قرر تغريم اتحاد الكرة المصري 5 آلاف جنيه بسبب مديونية الأندية المحلية للاعبيها مثل الزمالك والمصري.



وقال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لا يستطيع كاف تقليص عدد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.



وتابع: الاتحاد الإفريقي يستطيع أن يفرض عقوبات أخرى على الأندية والمقاعد لمصر فى البطولات الخاضعة تحت عباءة كاف ثابتة ومن الممكن أن يفرض عقوبات على الأندية المخالفة ويحرمها من المشاركة على أن يقوم الاتحاد المصرى باستبدالها بأندية أخرى ليس لديها أية أزمات.

