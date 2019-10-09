Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

بشرى بو جمعة تكتب : الإيمان مصدر الطاقة الإيجابية‎

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
لايزال البعض إلى غاية هذا اليوم يجهل أن الإيمان هو مصدر الطاقة الإيجابية في الروح البشرية، فلو أردنا مثلا أن ننظر إلى مستجدات الحياة من الزاوية الحسنة لنجدد تلك الطاقة التي تمدنا بالحياة والتي من خلالها ستتغير ظروفنا وعاداتنا السلبية تدريجيا كالتذمر..الفتنة.. النميمة .. الحسد وتسليط الضوء على ما يمتلكه غيرنا ونفتقده نحن.. ثم البعد عن صلة الله بالدعاء والعبادات ومن أهمها الصلاة التي هي الحبل الذي يصل المخلوق بالخالق.

إن المؤمن إيجابي بطبيعته وسجيته لأن العلاقة بينه وبين خالقه تقتضي مجموعة من الصفات تتمثل في السلوك والشعور ثم تنعكس تدريجيا على صاحبها لتولد تلك الطاقة الايجابية التي نحتاجها وبشدة في عصر كثرت فيه المآثم وارتكاب المعاصي.

كما نرى أن البعد عن الله من أكبر الابتلاءات التي يصاب بها الفرد ولا تتراءى نتائجها إلا عندما ينتشر الفساد ويعم الجهل بالتالي يغيب الأمن والأمان والشعور بالراحة والاستقرار..

إن الإيمان هو الوقود الذي يوصلنا إلى هدفنا.. إلى الشعور الذي نتوق شوقا إليه وهو الراحة مهما عسرت الظروف وكثرت الانحدارات في طريقنا.
Advertisements

ترشيحاتنا

جينيراسيون يقدم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور لـ كاف ..اعرف السبب

بالأوف شولدر.. دينا الشربيني بـ إطلالة جديدة في عيد ميلاد عمرو دياب.. شاهد

تعليق ناري من بيراميدز بعد الإعلان عن منافسه في الكونفدرالية

سارقة تختبئ داخل سقف متجر 6 ساعات خوفا من الشرطة.. وصدمة بالنهاية

بـ 450 ألف دولار .. الأهلي ينهي صفقة محمود كهربا

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة بسيطة.. إلهام شاهين تبهر متابعيها بجلسة تصوير على البحر

أبو العينين: حق مصر في مياه نهر النيل أصيل والشعب لن يفرط في هذا الحق التاريخي

15 درجة تخطف قلوب النساء.. موضة ألوان خريف و شتاء 2019.. صور