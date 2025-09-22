الفوضى تعود إلى غرب ليبيا.. اشتباكات مسلحة في صبراتة ومعارك عشوائية وسط الأحياء

اندلعت اشتباكات مسلّحة مساء اليوم، بالأسلحة المتوسطة، في حي دحمان بمدينة صبراتة، غرب ليبيا، بين مجموعة من سكان المنطقة وتشكيل مسلح يُعرف باسم "الكابو"، وفق ما أفاد به شهود عيان.

وأوضح الشهود، أن المواجهات جرت داخل الأحياء السكنية؛ ما تسبب في حالة من الهلع بين المدنيين، بينما لم تتضح بعد حصيلة الخسائر البشرية أو المادية.

ولم تصدر السلطات الأمنية أي تعليق رسمي حول أسباب هذه الاشتباكات أو نتائجها حتى الآن.

من جهتهم، بدأ أعيان المنطقة عقد اجتماعات عاجلة لاحتواء الموقف وتهدئة التوتر، في مسعى لحماية الأهالي ومنع تفاقم الأوضاع.

يُذكر أن مدن المنطقة الغربية تشهد من حين لآخر اشتباكات مسلحة، كان آخرها قبل يومين في جنزور بين القوة الأمنية المشتركة وأحد قادة المنطقة العسكرية الساحل الغربي.