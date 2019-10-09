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رياضة

أول تعليق من بيراميدز على مواجهة يانج افريكانز فى الكونفدرالية ..فيديو

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:04 م
وليد مهدي
وليد مهدي
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محمد رشاد
أكد وليد مهدي ممثل نادي بيراميدز في مراسم قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية ، أن فريقه يسعى للتتويج بالبطولة الإفريقية، مشيرًا إلي أن مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دور الـ32 مكرر ليست سهلة.

وقال وليد مهدي في تصريحات لقناة تايم سبورت: " ننافس بقوة على لقب الكونفدرالية وعلي جميع البطولات التي نلعب فها، ومستعدين لأي مباراة سنخوضها مهما كانت درجة قوتها".

وأضاف: " واجهنا فريق قوي من الجزائر هو شباب بلوزداد ونجحنا في الفوز عليه خارج ملعبنا، نعلم أننا سنواجه فرق قوية لكننا مستعدين للمنافسة على اللقب".

أسفرت قرعة دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية، لموسم 2019 – 2020، والتى أجريت فى المقر الرئيسي، للاتحاد الإفريقى بالقاهرة، عن مواجهة المصري البورسعيدي فريق كوت دي أرو من دولة سيشل.
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