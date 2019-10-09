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رياضة

ميتشو يستعين بـ 11 ناشئًا خلال مران الزمالك لهذا السبب

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:55 م
ميتشو
ميتشو
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منتصر الرفاعي ملك موسي
قام الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتصعيد ١١ لاعبا من قطاع الناشئين بالنادي وذلك للتدريب مع الفريق الاول، نظرا لانضمام العدد نفسه من اللاعبين للمنتخبات.

واللاعبون الذين تم تصعيدهم هم:
أحمد عيد وحسام اشرف وحسام عبدالمجيد واسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد ٢٠٠١
والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد ٢٠٠٠.
ومحمد طارق ٢٠٠٢
ويحيي مفتاح وحسين فيصل مواليد ٩٩.
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