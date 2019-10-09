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أخبار العالم

رئيس البرلمان الإيراني يلغى زيارته إلى تركيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:33 م
رئيس البرلمان الإيراني
رئيس البرلمان الإيراني
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وكالات
قرر علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، اليوم الأربعاء، إلغاء زيارة كانت مقررة إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر برلماني بدعوة من نظيره التركي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن لاريجاني ألغى الزيارة بسبب العملية العسكرية التركية على الأراضي السورية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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