رئيس حي النزهة يوجه ضربة قاصمة للمقاهي المخالفة والإشغالات.. شاهد

في إطار خطته المستمرة لمواجهة المخالفات ، قاد اللواء خالد عقل رئيس النزهة حملة انضباطية مكبرة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.





وأكد عقل أن الحملة شملت اعادة غلق وتشميع كافية 29 بالشيراتون وإزالة كافة المخالفات لتحويله من شقة سكنية لنشاط مخالف والتعدى على منطقة الردود الأمامية للعقار، فضلا عن غلق وتشميع محل في 10 شارع محمد حسين كامل لادارتع بدون ترخيص وإزالة الإعلانات المخالفة منه.





كما تمت إعادة غلق وتشميع كافية في 77 عمارات صقر قريش ورفع الإشغالات منه ، واعادة غلق وتشميع كافية في 77 عمارات صقر قريش ورفع الاشغالات منة ، فضلا عن ايقاف الاعمال الجارية بالعقار 117 صقر قريش والتحفظ على مواد البناء لمحاولة المخالف تحويل الجراج الى انشطة مخالفة.





وشملت الحملة رفع إشغالات 4 عربات مأكولات من امام مربع احمد مخيمر بالنزهة الجديدة ، كما تم ضبط عربة كارو لمحاولتها القاء مخلفات البناء بشارع كمال الدين حسين والتحفظ عليها لتطبيق قرار المحافظ ، كما تم رفع تروسيكل بائع متجول ومدرج فاكهة بشارع ابراهيم الشواربي مع شارع محمد كامل حسين.





كما تم رفع اشغالات من محل خضار في 13شارع مجدى مع شارع احمد مخيمر وتحرير محضر بيئة لإلقائه مخالفات المحل بالطريق العام رغم التنبيه عليه أكثر من مرة ؛ ورفع الإعلانات المخالفة من شارع محمد شفيق وشارع هارون الرشيد وشارع عثمان بن عفان.





كما تم رفع الاعلانات الخشبية وفوانيس إعلانية بدون ترخيص من الشوارع التالية : "شارع عبد الحميد بدوى - مصطفى رفعت - شارع خالد ابن الوليد -شارع متولى الشعراوى- شارع الاخبار-شارع المرور- شارع سبد زكريا -شارع المشير- ومنطقة مصر للتعمير".





وأكد اللواء خالد عقل أنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالحملة والعرض على النيابة العامة والاستمرار فى الحملات تفعيلا لتوجيهات محافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية.



