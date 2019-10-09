جهود متواصلة لإصلاح كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحى في أسوان

قامت فرق الصيانة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإشراف فنى من المهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركة بالتواجد الميدانى فى منطقة شارع السماد عقب حدوث كسر مفاجئ فى خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى والذى يربط محطة الرفع ببركة الدماس بمحطات المعالجة الثلاثية بكيما .



وذلك من أجل سرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة والتكاتف والتلاحم بين كافة الأجهزة والجهات المعنية لتوفير كافة الإمكانيات لحلها وعودتها لطبيعتها الأولى بالشكل الأفضل .



وقد تابع اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الجهود الجارية لإصلاح هذا الكسر المفاجئ فى خط الطرد وذلك بقطر 500 مللى من مواسير الزهر القديم وهو الذى أدى إلى تعرض طريق السماد لطفح وتدفق مياه الصرف ومنه إلى الشوارع الجانبية مما أعاق حركة المشاة والحركة المرورية بالمنطقة الواقعة أمام مزلقان السيل .



كما أعطى اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالتواجد الميدانى لمتابعة أعمال الإصلاح أولًا بأول لحين الإنتهاء منها وإعادة الحركة بالمنطقة على أكمل وجه .



فيما أشار المهندس محمد على بأنه فور وقوع الكسر المفاجئ لخط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بشارع السماد تم على الفور التعامل مع هذا الحدث الطارئ والمفاجئ من خلال الدفع بأكثر من 6 سيارات والتى نجحت فى شفط تراكمات وكميات المياه من منتصف وجانبى الطريق .



وقال محمد على بأن ذلك ساهم فى تجفيف الطريق بالكامل من المياه لإعادة الحركة المرورية ، وجارى العمل حاليًا لإصلاح الكسر ، وبالتوازى مع أعمال الإصلاح لم يتم قطع مياه الشرب من هذه المنطقة والمناطق المجاورة لبعد خط الطرد عن أى خطوط رئيسية للمياه .

