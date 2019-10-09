معتز مطر باع وطنه بـ 35 ألف دولار .. كشوف مرتبات مذيعي القنوات الإرهابية في تركيا.. تفاصيل صادمة



وكشفت التحقيق الخاص بقناة أكسترا نيوز عن الهيكل الإداري لقناة الشرق، حيث يتولى مجلس إدارة القناة، الهارب أيمن نور، ويتولى كل من أحمد عبده ومسعد البربري، أعمال الإدارة داخل القناة، في حين يتولى أحمد عطوان، إدارة المحتوى التحريري ويساعده عماد البحيري.



قناة مكملين



وكشف التحقيق التلفزيوني، أن أحمد إمام، مسئول اللجنة الإعلامية للإخوان في الخارج، يتولى إدارتها، فيما يتولى عادل الأنصاري، مدير عام القناة، ويتولى نور حافظ مسئولية المذيعين، ومسعد الحوفي، متولي جزء البرامج، ويشرف على السوشيال ميديا في القناة حمزة الشوربجي وهو يعمل مذيع في قناة trt التركية.



قناة الشرق الأوسط



ويشمل الهيكل الإداري لقناة الشرق الأوسط، دعاء محمد حسن، وتتولى إدارتها، كما يتولى مسئولية الإدارة الفنية في القناة خالد جمال حشمت، ابن القيادي الإخواني جمال حشمت، أما الجانب البرامجي يتولاه حسام الغمري.

ظن مذيعو قنوات الإرهاب، التي تبث سمومها من تركيا، أن لا أحد يستطيع أن يخترق شبكاتهم الإجرامية من الداخل، لكن الدولة المصرية، كان لها رأي آخر.عرضت فضائية اكسترا نيوز تحقيقا خاصا بها كشفت فيه عن الهيكل الإداري لقنوات: "مكملين – الوطن – الشرق – الشرق الأوسط".وكشفت القناة في تقريرها عن رواتب المذيعين الذين يعملون في هذه القنوات التي تدعمها المخابرات التركية والقطرية، بهدف نشر الفوضى والأكاذيب والمعلومات المغلوطة عن الأوضاع في مصر.وعرضت فضائية اكسترا نيوز كشفا برواتب المذيعين في هذه القنوات، حيث يحصل المذيع الهارب معتز مطر على راتب شهري قدره 35 ألف دولار ، فيما يحصل المذيع أحمد عطوان، على 30 ألف دولار شهريًا، ويحصل هيثم أبو خليل على 20 ألف دولار، وتحصل المذيعة دعاء حسن على 40 ألف دولار.