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رياضة

فريق درجة ثانية بروفة الأهلي قبل مباراة الزمالك في الدوري

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:17 ص
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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قسم الرياضة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية يوم الإثنين المقبل، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الإعلاميين أحد أندية الدرجة الثانية، يوم الإثنين المقبل، للاطمئنان على مستوى اللاعبين البعيدين عن المشاركة والعائدين من الإصابة.

ويؤدي الفريق مرانه اليوم الخميس في الخامسة مساء، وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، ويتضمن حصول اللاعبين على فترة راحة تبدأ يوم الجمعة المقبل وتستمر لمدة 48 ساعة.
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