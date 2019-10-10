فريق درجة ثانية بروفة الأهلي قبل مباراة الزمالك في الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة ودية يوم الإثنين المقبل، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري، والمقرر لها يوم 19 من الشهر الجاري.





ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الإعلاميين أحد أندية الدرجة الثانية، يوم الإثنين المقبل، للاطمئنان على مستوى اللاعبين البعيدين عن المشاركة والعائدين من الإصابة.



