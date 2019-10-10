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توك شو

وزير التعليم: الرئيس السيسي يحلم بمنظومة تعليم متطورة ..فيديو

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:04 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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عمرو ممدوح
قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، "نتعالج أحسن ما نفضل تعبانين"، مشيرا إلى أنه يتم العمل على تطوير المناهج والامتحانات، مؤكدا: "ثقتي في الأولاد بلا حدود".

وأضاف الوزير، في حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء دي ام سي» المذاع على فضائية «دي ام سي» أن الأساس هو أن يكون لدينا إرادة التعلم، مشيرا إلى أن الامتحانات أصبحت بالكتاب المفتوح، وليس فيها غش، وذلك لطبيعة أسئلة الامتحانات الجديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحلم بمصر تانية، ومن ضمن حلم الرئيس تطوير التعليم المصري، مشيرا إلى أن هناك منظومة جديدة يجب أن نسعد بها.
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