تعليق سيد عبد الحفيظ على مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رضاه التام على مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن المجموعة تمتلك فرقًا قوية ولديها باع طويل في البطولات الأفريقية.





وأضاف سيد عبد الحفيظ، في تصريحات لقناة "تايم سبورت"، أن الفريق لديه وقت طويل للإعداد للمباراة الأولى أمام بلاتينيوم ستارز خارج مصر، مشددًا على أن الجهاز الفني سيقوم بدراسة الفرق المنافسة بشكل جيد.





وتابع سيد عبد الحفيظ، أن استعدادات المرحلة المقبلة ستختلف تماما عن مرحلة الأدوار التمهيدية؛ من أجل تحقيق حلم جماهير الفريق.





وأعلنت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع فريق النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي، والهلال، وبلاتينيوم ستارز.



