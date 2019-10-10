قوات سوريا الديمقراطية: غارات تركية شمالي سوريا تصيب سجنا يضم عناصر داعش



وأضافت قوات سوريا الديمقراطية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء أمس الأربعاء، أن "أحد السجون التي تضم محتجزي تنظيم داعش أصيب في ضربة جوية"، دون توضيح حجم الخسائر البشرية للقصف.





ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا غدا الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

كشفت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتسيطر على شمال شرق سوريا، أن ضربة جوية تركية أصابت سجنًا يضم محتجزي تنظيم داعش.