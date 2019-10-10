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مرأة

على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 05:25 ص
نيرمين ماهر
نيرمين ماهر
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هاجر هانئ
احتفلت أمس الفنانة نيرمين ماهر بعيد ميلادها الـ30، وقد اعتادت نيرمين على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي بأبرز صورها التي تكشف دائما عن إطلالاتها.

وكشفت صور نرمين ماهر عن أناقتها و مواكبتها لأحدث صيحات الموضة، فهى تعتمد على قطع الملابس المميزة المتناسقة مع قوامها و التى تبرز جمالها أيضا.

تحرص دائما على تنوع بين الإطلالات فهي لا تسير على وتيرة واحدة فى عالم الموضة، وقد تتنوع إطلالاتها الكاجوال بين البنطلونات المختلفة و الملونة و بين الفساتين التى تمنحها إطلالة أنثوية جذابة.
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
على الموضة.. 15 صورة تكشف أناقة إطلالات نيرمين ماهر فى عيد ميلادها
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