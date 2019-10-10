على النظام التركي مراجعة نفسه.. سامح شكري: الأمر سيتحول من قرارات إدانة إلى إجراءات دولية

طالب سامح شكري وزير الخارجية، النظام التركي مراجعة نفسه خاصة في ظل الإدانات الدولية الواسعة للعدوان على سوريا، مؤكدا أنه لابد من الرجوع عن هذه الخطوة من قبل النظام التركي لأن الأمر سيتحول من قرارات إدانة إلى اتخاذ قررات دولية ملائمة وربما فرض من القيود والإجراءات التي يكون لها تأثير على القرار التركي.





وأكد سامح شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن العدوان التركي على سوريا ليس له أي تبرير ويعد خرقًا لسيادة دولة عربية.





وأوضح وزير الخارجية، أنه سيعقد إجتماع طارئ يوم السبت لجامعة الدول العربية لمناقشة تداعيات العدوان التركي على سوريا، مشيرا إلى أن مصر حذرت كثيرا من السلوك العدواني التركي ضد سوريا.



