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رياضة

موعد مباراة المنتخب الأول الودية أمام بتسوانا والقنوات الناقلة

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 07:18 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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ياسمين تيسير
انطلق معسكر المنتخب المغلق تحت الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري منذ يوم 7 أكتوبر الماضي من أجل الاستعداد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

و من المقرر أن يتخلل المعسكر المغلق مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا يوم الاثنين 14 اكتوبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد القاهرة.

ويغيب عن معسكر المنتخب الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي من أجل الحصول على قسط من الراحة.

و ستذاع مباراة المنتخب الودية أمام بتسوانا على قناني أون سبورت وتايم سبورت.
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