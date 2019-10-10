شاهد.. لحظة طعن وزير الأمن الإندونيسي

هاجم رجل مسلح، وزير الأمن الإندونيسي، ويرانتو بسكين، اليوم، الخميس، خلال زيارته لبلدة باندغلانج في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، بحسب ما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون.



وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية في حديث لوسائل الإعلام: "اقترب شخص منه وهاجمه وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة".



وأضاف أن الجاني اعتقل وأصيب أحد أفراد الشرطة، ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.