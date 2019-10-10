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أخبار العالم

الرئيس العراقي يحذر من مخاطر التوغل التركي شمال سوريا

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:31 ص
برهم صالح
برهم صالح
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أ ش أ
حذر الرئيس العراقي برهم صالح، من مخاطر التوغل التركي شمال سوريا، مؤكدًا أنه سيؤدي لفاجعة إنسانية ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم.

وقال صالح في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس: "إن ‏التوغل التركي العسكري في سوريا تصعيد خطير، ويشكل خطرًا على الأمن الإقليمي والدولي".

وأضاف: "أنه يجب توحيد المجتمع الدولي لتدارك الكارثة، ودعم حل سياسي لمعاناة السوريين والكرد منهم؛ للتمتع بحقوقهم في السلام والأمن والكرامة".
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