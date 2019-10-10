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اقتصاد

بيع 20 محلا وصيدلية في العبور الجديدة بـ27 مليون جنيه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:46 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بأنه تم عقد أول مزاد علني بمدينة العبور الجديدة، لبيع (18 محلًا تجاريًا + 2 صيدلية) بمساحات تتراوح بين 19م2و 20م2 للمحال التجارية، وحوالي 40م2 للصيدليات، وبلغ إجمالي القيمة البيعية للمزاد ما يقرب من 27 مليون جنيه.

وأوضح المهندس وائل سمير، أن سعر بيع المتر المربع الواحد للمحلات التجارية الخلفية، بلغ نحو 45 ألف جنيه، بينما تراوح سعر بيع المتر المربع الواحد للمحلات الأمامية بين 60: 76 ألف جنيه، أما سعر المتر المربع بالصيدليات فبلغ نحو 88 ألف جنيه.

وقال المهندس وائل سمير: شهدت جلسات المزاد إقبالا شديدا من المزايدين حيث وصل عددهم إلى 82 مزايدا، مضيفًا أنه تم طرح المحال التجارية التي تم بيعها بالمزاد بأنشطة مختلفة تتنوع بين( كافيهات ومطاعم – مجمدات – سوبر ماركت – خضراوات وفاكهة – حدايد وبويات..الخ).
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