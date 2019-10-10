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ثقافة

شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:31 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق إننا عثرنا على مقبرة ضخمة في وادي الملوك الغربي يشبه مدخلها مدخل مقبرة الملك توت عنخ آمون حيث وجدنا فيها بصل ودوم وحامل خشبي لتنظيف الأثاث، وحامل خشبي ضخم عليه كلمة حاكم الأرضين، وهي مقبرة لعمال المنطقة الصناعية بالوادي.

جاء ذلك في كلمة الدكتور زاهي حواس، في أثناء الإعلان عن كشفه الأثري الجديد في الاقصر وينشر موقع صدي البلد 25 صورة منه، وتابع:كشفنا أوستراكا عليها صورة قرد يغلق فمه بيده، وعدد كبير من القطع الأثرية التي توضع في مقبرة الملك، كما كشفنا عن حفرة ضخمة للتخزين وحفرة لحرق الفخار وخزان للمياه.

وأضاف الدكتور زاهي حواس، اكتشفنا خاتم نحاسي عليه اسم أمنحتب الثالث، وهنا بالتأكيد بجانب أمنحتب الثالث سنجد مقابر فترة العمارنة، وعندما قارنا القطع التي عثرنا عليها بمقتنيات توت عنخ آمون وجدنا أنها لنفس الفترة، وكذلك عثرنا على القطع التي تعلق على صدر الملك، فهذه المنطقة كانت المنطقة الصناعية الخاصة بالوادي.

ويحتوي البر الغربي على العديد من الآثار والمقابر المصرية القديمة، والتى يرجع معظمها إلى الأسرة الثامنة عشر من الدولة الحديثة، حيث كان يمثل الوادى الغربى لمدينة طيبة "الأقصر حاليا"، عاصمة الدولة آنذاك، والبر الغربى ينقسم إلى الوادى الشرقى والوادى الغربى والمسمى بـ "وادى القرود".
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس
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شاهد.. الكشف الأثري الجديد في الأقصر.. تفاصيل يعلنها زاهي حواس

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