البلطي والماكريل.. 5 أنواع من السمك تسبب كوارث صحية

بالطبع السمك من أكثر الأطعمة المفيدة، فهو يحتوي على كثير من الفسفور والأوميجا 3، إنه مليء بالدهون الجيدة والبروتين، وثبت أنه يحارب أمراض القلب ويعزز صحة الدماغ وأكثر من ذلك لكن للأسف هناك أنواع أسماك شهيرة نعتاد على أكلها أشار موقع "health" إلى أضرار عديدة لها إذا تم الإفراط في تناولها.



- سمك التونة والسردين :-

لأنها تحتوى على الكثير من الزئبق، خاصة التونة الزعانف، وذلك لأن جميع الأسماك تأتي من المزارع حيث يتم تغذيتها بالمضادات الحيوية والهرمونات التي يصبح لها ضرر بالغ على الجسم عند الإفراط في أكلها.



- سمك الثعابين :-

تحتوي الثعابين على الكثير من الدهون، وذلك بسبب امتصاص النفايات الصناعية والزراعية في الماء، وتحتوي الأنواع الأمريكية على أعلى مستوى من المواد المسممة، من المعروف أيضًا أن الثعابين الأوروبية ملوثة بكميات كبيرة من الزئبق.



- سمك الماكريل :-

يحتوي سمك الماكريل على الزئبق، ولا يمكن للجسم أن يتخلص منها، مما يتسبب في تراكمها، مما يسبب أمراض مختلفة.



- سمك المكرونة :-

للأسف يعد سمك المكرونة هو الأخطر فهو من الأسماك الرائدة في تلوث الزئبق، مما يزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي عند تناوله.



- السمك البلطي :-

لا يوجد الكثير من الأحماض الدهنية الصحية في البلطي، إلا أن تركيزات الدهون الضارة فيه مرتفع، وقد يؤدي الاستهلاك الزائد لهذه السمكة إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم ويجعل الجسم أكثر حساسية تجاه بعض الأطعمة.