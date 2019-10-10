لـ شتاء أكثر دفئا.. تشكيلة عباءات شتوية للمرأة الخليجية

للعباءات أناقة خاصة، لذلك تحرص المرأة الخليجية على مواكبة الموضة وتفضل العباءات الخليجية نتيجة لاتسامها بالرقي والفخامة، وبمناسبة حلول فصل الشتاء حرصنا على انتقاء تشكيلات شتوية جديدة ومتنوعة لتناسب المرأة الخليجية والعربية.



وفى شتاء 2020 تنوعت التصاميم بين القصات المنسدلة الواسعة وبين القصات الضيقة الناعمة، تناسب الإكسسوارات الملفتة والرقيقة من مجوهرات وحقائب يد وأحذية، لتحصلي على إطلالات مميزة وأنيقة هذا الشتاء.



أما بالنسبة للأقمشة، فقد شملت الحرير والكريب، والشيفون والدانتيل وغيرها ممن تمنح الجسم الدفء المطلوب والجلود والفرو اختيار السيدات في الأجواء الباردة ذات الخامات الشتوية.



يتميز المصممون بالإبداع والابتكار والتنوع، بجانب اختيار موديلات تناسب جميع الأذواق والأجسام واختيار تصميم مبتكرة تبرز جمال وأناقة المرأة.

