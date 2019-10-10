مقتل مقاول على يد عامل بسبب خلافات مالية بالقطامية

كشف رجال مباحث القاهرة غموض بلاغ بالعثور على جثة مقاول متوفى امام عقار تحت الانشاء بالقطامية ، حيث تبين ان عامل وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطه ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باحاله المتهم الى النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة القطامية من شرطة النجدة بوجود شخص متوفى بمنطقة الأندلس بجوار المنطقة الصناعية ـ دائرة القسم ، على الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بتشكيل فريق بحث لسرعه كشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه.



بالانتقال والفحص عُثر علي جثة مقاول مسجاة علي ظهرها إمام إحدى العقارات تحت الإنشاء بمحل البلاغ يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات متفرقة ، تم نقلها لمشرحة النيابة بزينهم .



بسؤال نجل المجني عليه مهندس قرر بتلقيه اتصال هاتفي من احد العاملين طرف والده ابلغه خلاله بوفاة والده اثر ادعاء مشاجرة ولم يتهم أو يشتبه فى احد.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وعامل بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المجني عليه بالتعدي علي المتهم باستخدام قطعة حجرية .



فقام المتهم بالتعدي علي المتوفي بالضرب باستخدام عصا خشبية كانت بحوزته مما أدى إلى حدوث إصابته والتي أودت بحياته ، بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العام التحقيق.